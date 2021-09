Prozessbeginn am Landgericht : Messerangriff in Bordesholm: Das Opfer wurde dauerhaft entstellt

Nach einer blutigen Messerattacke muss sich ein Mann (42) aus Bordesholm wegen schwerer Körperverletzung vor dem Kieler Landgericht verantworten. Doch die Rekonstruktion des Geschehens ist schwierig.

Bordesholm | Es ist ein kalter Winterabend im Januar 2020. Zwei Freunde (21 und 35) sitzen in Bordesholm in einer Kneipe. Dort treffen sie einen entfernten Bekannten (42), wenig später kommt auch dessen Sohn (20) dazu. Die vier Männer machen sich einen feucht-fröhlichen Abend, pendeln zum Teil zwischen der Gaststätte und einer Hausparty um die Ecke hin und her. Al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.