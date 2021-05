Neumünster : Edeka Nord legt den Grundstein für das neue Zentrallager am Eichhof

Das Unternehmen investiert allein 80 Millionen Euro in den ersten Bauabschnitt.

Neumünster | Es hakte ein wenig: Das Bündel an Zeitungen, Prospekten und Münzen passte nicht in die Metallhülse für den Grundstein des neuen Zentrallagers der Edeka Nord am Eichhof in Neumünster. Mit ein bisschen Abspecken bugsierten Wolfgang Matthiessen, Aufsichtsratsvorsitzender der Edeka Nord, Geschäftsführer Stefan Giese und Neumünsters Oberbürgermeister dann ...

