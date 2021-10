Neumünsters größte Baustelle : Edeka am Eichhof: Die Stahlbetonhülle des Gebäudes ist fast fertig

Gut fünf Monate nach der Grundsteinlegung für das neue Edeka-Zentrallager läuft der Bau nach Plan. Die Materialknappheit bringt die Fertigstellung im Sommer 2022 nicht in Gefahr.

Neumünster | 53 bis zu 32 Meter hohe Stahlbetonstützen ragen am Eichhofpark in den Himmel und markieren die maximale Höhe des zweiten Bauabschnitts für das Edeka-Zentrallager. Das Stahlbetonskelett des ersten Bauabschnitts ist nahezu komplett. „Wir schließen in eineinhalb Wochen die Fertigteil-Betonarbeiten ab“, erklärt Augustinus Clüsener vom Hamburger Generalpla...

