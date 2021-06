Fußball-Europameisterschaft : Ungarin aus Neumünster tippt auf ein 2:1 gegen Deutschland

Bei der EM braucht die Mannschaft von Marco Rossi am Mittwochabend einen Sieg gegen Jogis Jungs. Tünder Vertesi, geboren in Debrecen und seit acht Jahren in Neumünster, ist sich sicher, dass es den auch geben wird.

Neumünster | „Jetzt geht es um alles. Wir müssen gewinnen.“ Tünder Vertesi hat die Chips bereit- und das Bier kaltgestellt. Seit acht Jahren wohnt die 36-Jährige aus Debrecen in Ost-Ungarn in Neumünster. „Ich war im Urlaub hier und bin geblieben“, sagt sie. Hatte sie vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft noch auf ein 2:1 für Deutschland im Spiel am Mittwochab...

