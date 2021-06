Boostedt : Drucker und Disc-Golf-Scheiben für den Jugend-Treff

Die Firma Firma Brückner Bürosysteme und der Spartenleiter vom Disc-Golf, Kai Christophersen, unterstützen die Jugendarbeit in Boostedt.

Boostedt | „Endlich muss ich keine langen Wege mehr gehen!“ Viktoria Papenburg, die Leiterin der offenen Jugendarbeit in Boostedt, freute sich über die Spende eines Farbdruckers. Zwei Mitarbeiter der Firma Brückner Bürosysteme haben das aufgearbeitete Gerät am Mittwochnachmittag in den Jugend-Treffpunkt im Kellergeschoss des Sportvereins getragen und installiert...

