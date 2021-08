Spende für die Vicelinschule : Super Füller für alle Drittklässler

Wer schreiben lernt, benötigt einen besonders guten Füller. Das weiß auch Horst Schrinner und spendete der Vicelinschule in Neumünster 1000 Euro für gute Schreibgeräte.

Neumünster | 35 aufgeregte Drittklässler umringten am Montagvormittag Horst Schrinner, als er mit einem Karton in den Händen auf dem Schulhof der Vicelinschule in Neumünster stand. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a und 3b konnten es kaum erwarten, einen der Markenfüller zu bekommen, die der bekannte Wohltäter der Stadt ihnen mitgebracht hatte. Die Spende ...

