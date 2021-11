Aktuelle Zahlen : Drei neue Corona-Fälle in Neumünster – Inzidenz sinkt auf 51,3

Unter den Infizierten gibt es zwei Impfdurchbrüche. Bisher gab es in Neumünster 2678 Corona-Fälle.

Neumünster | Drei Erwachsene erkrankten in den vergangenen 24 Stunden in der Stadt Neumünster am Coronavirus. Bei allen drei Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Unter den Neuinfizierten gab es zwei Impfdurchbrüche. Dies teilt Stadtsprecher Stephan Beitz mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.