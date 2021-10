Drei Verletzte in Neumünster : Überhöhtes Tempo: Polo-Fahrer schleuderte in Gegenverkehr

Wegen eines Unfalls mit drei Pkw war die Autobahnabfahrt Neumünster Süd der A7 am Donnerstag für etwa zwei Stunden gesperrt.

Neumünster | Wegen überhöhter Geschwindigkeit geriet ein 29-jähriger Fahrer eines VW Polo am Donnerstag um 13.51 Uhr im Kurvenbereich der Auffahrt von der B205 (Südumgehung) auf die Autobahn7 in Fahrtrichtung Hamburg ins Schleudern und in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 27-jährigen BMW-Fahrers und einem Opel, der von einem 49-Jährigen g...

