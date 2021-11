Unfall mit drei Verletzten : Auto geriet auf der B205 in Neumünster in den Gegenverkehr: Pferd im Hänger hatte Glück

Drei Menschen wurden am Sonntagnachmittag in Neunmünster bei einem Unfall auf der B205 verletzt. Ein Pferd in einem Hänger kam nicht zu Schaden. Die Strecke wurde voll gesperrt.

Neumünster | Bei einem Unfall wurden am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 205 drei Menschen verletzt. Gegen 15.14 Uhr geriet die Fahrerin (50) eines Nissan Micra in Höhe Donaugraben auf ihrer Fahrt von der A7 Richtung Bad Segeberg aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem VW Tiguan mit Pferdeanhänger zusammen. Bei der Kollisio...

