Großfeuer in Neumünster : Gebäudekomplex mit drei Mehrfamilienhäusern geht in Flammen auf

Großfeuer in Neumünster: Am Donnerstagmorgen brach im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Holsatenring plötzlich ein Feuer aus. Die Flammen sprangen auf zwei weitere Gebäude über.

Neumünster | Es war der Albtraum für die Bewohner: Hilflos mussten sie am Donnerstagmorgen mit ansehen, wie ihre Wohnungen am Holsatenring nach und nach ein Raub der Flammen wurden. Was zuerst als Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses begonnen hatte, weitete sich trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr schnell zu einem Großfeuer aus. Obwohl die Berufsf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.