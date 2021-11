St. Martinsfeier in Neumünster : Bettler auf dem Großflecken wartet auf Soldat mit warmem Mantel

Am Donnerstag, 11. November, veranstalten drei Innenstadt-Kirchengemeinden ein Lichtermeer in der City. Auch Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger ist dabei – und es gibt Laugenstangen zum Teilen.

Neumünster | Nachdem St. Martin im vergangenen Jahr nur im „Corona-to-go-Modus“ gefeiert werden durfte, können in diesem Jahr die Neumünsteraner Kinder und ihre Familien wieder die Legende des Heiligen Martin am Feuer auf dem Großflecken erleben. Dort wird am Donnerstag, 11. November, um 17 Uhr der Bettler sitzen und frieren und auf den Mann hoffen, der als Soldat...

