Nachruf : Neumünster trauert um Dr. Christa Buchwald

Dr. Christa Buchwald ist am Sonntag, 20. Juni, im Alter von 84 Jahren gestorben. Für ihr vielfältiges Engagement in Neumünster wurde ihr 2002 die Caspar-von-Saldern-Verdienstmedaille verliehen.

Neumünster | Große Trauer in Neumünster: Am 20. Juni ist Dr. Christa Buchwald im Alter von 84 Jahren gestorben. In der Stadt machte sie sich vor allem durch ihr großes Engagement für die Palliativmedizin, die Hospizarbeit sowie die Musik- und Kulturförderung einen Namen. Für ihren außergewöhnlichen Einsatz verlieh die Stadt Neumünster ihr am 5. Mai 2002 die Caspar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.