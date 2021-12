Am Wildhof in Bordesholm : Jeder Zentimeter ausgenutzt: Im Dorfladen gibt es auf 85 Quadratmetern über 1000 Artikel

Zwei Teufel und ein Salino: In Bordesholm sind Süßigkeiten Stück für Stück erhältlich. Über 200 Kunden am ersten Tag.

Bordesholm | Es war ein langer und äußerst erfolgreicher Tag für Mike Beyer und sein Team: Zur Eröffnung des Dorfladens an der Wildhofstraße 17 backte der Marktleiter um 5 Uhr das erste Mal frische Backwaren auf. Am Mittwoch um 7 Uhr öffnete der Nahversorger das erste Mal seine Pforten, ab da gaben sich die Kunden die Klinke in die Hand. „Das Handwerker-Frühstück ...

