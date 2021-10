Körung und Auktionstage : Doping war bei den Holsteinern in Neumünster kein Thema

Bis es zur Bekanntgabe des Siegerhengstes 2021 kam, waren Herzklopfen und rasende Pulse in den Holstenhallen zu erleben. Schließlich geht es um viel Geld. Doch Mauscheleien gab es in Neumünster nicht.

Neumünster | Herzklopfen und Hufgetrappel bestimmten den Höhepunkt der 51. Holsteiner Körung und Auktionstage am Sonnabend in den Holstenhallen. Nach zwei Tagen der strengen Begutachtungen war es soweit: Die Körkommission vergab das von Züchtern und Besitzern der 65 vorgestellten Hengste heiß ersehnte Urteil an 22 Anwärter. Der Holsteiner Siegerhengst des Jahres w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.