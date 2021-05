Bornhöved : Dirk Stemke bleibt Wehrführer, neuer Stellvertreter gewählt

47 Kameraden nahmen an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bornhöved auf dem Schulgelände teil. Neuer Stellvertreter ist Carsten Tönsfeldt.

Bornhöved | In den vergangenen 140 Jahren fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bornhöved immer gleich am Anfang des Jahres statt. Dieses Jahr war alles anders. Erst im Mai trafen sich die Mitglieder draußen auf dem Schulgelände, es waren keine Gäste dabei, es gab keine Erbsensuppe und am Ende wurde auch nicht das Schleswig-Holstein-Lied gesu...

