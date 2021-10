Besondere Leistung : Diese Sportler und Ehrenamtler wurden in Bordesholm ausgezeichnet

14 Personen und Institutionen wurden am Mittwochabend für ihre besonderen Leistungen geehrt. Neben der Sportlerehrung wurden auch die Ehrenamtspreise verliehen.

Bordesholm | Ohne das Ehrenamt und viel Sportsgeist wäre das Rathaus in Bordesholm wohl am Mittwochabend leer geblieben, stellte CDU-Gemeindevertreter Ulrich Schuster fest. 14 Einzelpersonen aber auch Institutionen wurden an dem Abend für ihr außergewöhnliches sportliches oder ehrenamtlichen Engagement vor rund 50 Gästen geehrt. Da die Sportlerehrung und die Verle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.