Sachspenden für Novovolynsk : Neumünster sammelt bis Freitag Hilfsgüter für die Ukraine

Für einen zweiten Hilfstransport aus Neumünster in die ukrainische Stadt Novovolynsk werden weiterhin Spenden gesammelt. Diese Hilfsgüter werden gebraucht und in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne entgegengenommen.

Neumünster | In der Nacht zu Sonntag erreichte der erste Spendentransport aus Neumünster die westukrainische Stadt Novovolynsk. Noch bis Freitag, 11. März, sammelt die Stadt weiter Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Diese können auf dem Gelände der ehemaligen Hindenburg-Kaserne an der Färberstraße 92 zwischen 9 und 11 Uhr abgegeben werden. Medikamente...

