Disco, Gastro, Veranstaltungen : Diese Corona-Lockerungen gelten ab Donnerstag in Neumünster

Schleswig-Holstein löst die Corona-Bremse am Donnerstag weiter. So entfällt ab dem 3. März in vielen Bereichen die 2G-Regel. Diese Lockerungen stehen an.

Neumünster | Neumünster geht am Donnerstag einen weiteren Schritt in Richtung Normalität. So entfallen ab dem 3. März die 2G- und 2G-Plus-Regel in den Bereichen Beherbergung, Gastronomie, Sport, Freizeit und Kultur, körpernahe Dienstleistungen und in der außerschulischen Bildung. An ihre Stelle tritt die 3G-Regel. In einigen Bereichen kommt eine punktuelle Maskenp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.