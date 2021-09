Amtsgericht Neumünster : 35-Jähriger zu Bewährungsstrafe für Diebstahl in 22 Fällen verurteilt

Ursprünglich hatte der 35-Jährige auf dem Bau gearbeitet. Anfang 2020 begann er, Drogen zu nehmen. Das Geld dazu trieb er über Diebstähle auf.

Neumünster | Das Amtsgericht Neumünster hat einen 35-jährigen Litauer wegen Diebstahls in 22 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Mann soll im Zeitraum von März 2020 bis März 2021 in Drogeriemärkten, Supermärkten und einem Kaufhaus in Kiel und Schwentinental Hygieneartikel, Kaffee, Parfum, Schokolade und Al...

