Einweihung und Ernennung : Die Feuerwehr Trappenkamp hat neue Räume und einen Amtswehrführer Marco Dorwo

Die Trappenkamper feierten den Einzug in das neue Feuerwehrgerätehaus und die Wahl von Gemeindewehrführer Marco Dorwo zum Amtswehrführer.

Trappenkamp | Trappenkamps Freiwillige Feuerwehrleute, Politiker der Gemeinde, Handwerker und am Bau des neuen Trappenkamper Feuerwehrhauses Beteiligte sowie Gäste aus befreundeten Feuerwehren und Nachbargemeinden hatten am Sonnabend gleich zwei Gründe zu gratulieren: So konnten Trappenkamps Freiwillige Feuerwehrleute nicht nur den Einzug der Feuerwehr in ihr neues...

