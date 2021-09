Ausstellung in der Stadthalle : Die größten Vogelspinnen der Welt kommen nach Neumünster

Am Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr sind die Riesen-Krabbeltiere und viele weitere Insekten in der Stadthalle am Kleinflecken zu sehen. Der Zutritt ist aber an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Neumünster | Das wird ordentlich krabbelig: Neben beachtlichen Achatschnecken, Riesentausendfüßern und verschiedenen weiteren Arten, kommt ,,Teraphosa blondi“ am Wochenende nach Neumünster. So heißt die seltene und außergewöhnliche Riesenvogelspinne, die als größte ihrer Art gilt. Nach Ausstellungen in Österreich und der Schweiz ist die „Riesenspinnen- und Insekte...

