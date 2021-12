Gut 600 Schüler beteiligt : Erste digitale Fahrradkarte in Neumünster stellt die Stadt vor Herausforderungen

Nach über einem Jahr Arbeit haben Holstenschüler nun eine detaillierte Auswertung ihrer Radwege an Oberbürgermeister Tobias Bergmann überreicht. Das Projekt zeigt deutliche Mängel in der Verkehrsplanung auf.

Neumünster | Es ist ein Meilenstein in der Verkehrsplanung der Stadt in einer bisher nicht bekannten Größenordnung: Gut ein Jahr lang haben sich Schüler der Holstenschule gemeinsam mit Schülern der Gemeinschaftsschule Faldera und der Freiherr-vom-Stein-Schule mit der Fahrradmobilität in Neumünster beschäftigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wurde jetzt an...

