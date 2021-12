Große Übersicht : Das sind die Weihnachtsgottesdienste in Neumünster und im Umland

Wo finden an Heiligabend und am 1. und 2. Weihnachtstag in Neumünster und im Umland Gottesdienste statt? Hier gibt es einen Überblick.

Neumünster | Gottesdienste an Heiligabend Anschar-Kirchengemeinde Neumünster: 14 bis 16.30 Uhr: Weihnachtsspaziergang für Kinder und ihre Familien durch die Anscharkirche, Pastorin Katja Engelhard (0G). 17 Uhr: Christvesper, Pastor Michael Szelinski (2G). 23 Uhr: Christmette mit Propst Stefan Block (2G). Andreas-Kirchengemeinde Neumünster: 14.30...

