Grundschule feiert Jubiläum : Als Hanssen kam, wurde es zu eng: Die Timm-Kröger-Schule in Neumünster wird 125 Jahre alt

Mit einem Sommerfest und einer Baum-Pflanz-Aktion wird am 30. Juni mitten in der Neubau-Phase gefeiert. Doch das ist noch nicht alles. Auch ein Abschied steht an.

Neumünster | Es ist wie so oft: Alles kommt auf ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.