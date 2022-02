Kooperation mit der Awo : Die Theodor-Litt-Schule Neumünster hat jetzt einen Respekt-Coach

Am Freitag unterzeichneten Schulleiter Olaf Hirt und Hatice Erdem, Awo-Regionalleiterin Süd, den Kooperationsvertrag. Der Respekt-Coach Bashar Kanou ist Ansprechpartner für die Schule.

Neumünster | Mobbing, Rassismus, Diskriminierung: Die Probleme, die an Schulen auftauchen können, sind so vielfältig wie die Schülerschaft. Seit 2019 hat die Awo Schleswig-Holstein daher das Programm „Respekt-Coaches“ ins Leben gerufen, die Präventionsarbeit leisten gegen demokratiefeindliche, extremistische und gewaltaffine Positionen und Gruppen. In Neumünster g...

