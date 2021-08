Weltweit bekannt und geschätzt : Sternwarte Neumünster wird 50: Leiter Marco Ludwig bringt dazu ein Buch heraus

Am 5. November 1971 wurde die Einrichtung am Hahnknüll feierlich eingeweiht. Auf 108 Seiten hat der Leiter der Sternwarte nun die wichtigsten Ereignisse und Fotos aus fünf Jahrzehnten zusammengetragen.

Neumünster | „Neumünster hat eine Sternwarte?“ Diese Frage kennt Marco Ludwig. Und der ehrenamtliche Leiter der Einrichtung am Hahnknüll lächelt: „Warum das Observatorium so lange ein Schattendasein geführt hat, lässt sich aus heutiger Sicht kaum erklären.“ Schon seit seiner Eröffnung am 5. November 1971 war es technisch gut ausgestattet. Mitglieder und Hobby-Ster...

