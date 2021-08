Neumünster : Die Stadt stellt die Pläne für die neue Stadtbücherei im alten Karstadt-Haus vor

Nach der Präsentation dürfen die Bürger mitreden und Anregungen geben.

Neumünster | „Eine neue Stadtbücherei für die Mitte“ – unter dieser Überschrift lädt die Stadt Neumünster am Montag, 23. August 2021, ab 18 Uhr zu einer öffentlichen Präsentation ein, bei der es um den geplanten Einzug der Stadtbücherei in das Gebäude des ehemaligen Karstadt-Warenhauses am Großflecken gehen soll. Das Gebäude wird derzeit von der Sparkasse Südholst...

