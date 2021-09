Aktuelle Zahlen bei Corona : Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Neumünster wieder auf unter 80

169 Menschen sind im Stadtgebiet unter Quarantäne gestellt. Seit dem 30. August gab es laut Stadtverwaltung insgesamt 18 Impfdurchbrüche bei vollständig gegen das Virus Geimpften.

Neumünster | Bei einer Frau und zwei Männern in Neumünster ist in den vergangenen 24 Stunden das Coronavirus neu nachgewiesen worden. Bei allen Betroffenen sei die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und werde vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, teilt Stadtsprecher Stephan Beitz mit. Ein Patient musste demnach ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass akt...

