Corona in Neumünster : 42 neue Fälle: Die Sieben-Tage-Inzidenz schnellt wieder nach oben

Der Wert stieg am Wochenende von 135,0 auf 152,5 an. Eine weitere Person musste ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert werden. Bei 37 Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt.

Neumünster | Nach Tagen des Rückgangs steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster wieder deutlich an. Laut Stadtsprecher Stephan Beitz wurde am Wochenende bei 28 Erwachsenen, sieben Jugendlichen und sieben Kindern das Coronavirus nachgewiesen. „Bei 37 Patienten ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt“, sagt Beitz....

