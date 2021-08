Konzert in der Stadthalle : Die dänische Musiklegende Gitte Haenning kommt nach Neumünster

„Ich will 'nen Cowboy als Mann“ oder „Freu dich bloß nicht zu früh“ – viele kennen die Hits der Sängerin aus Dänemark. Jetzt kommt Gitte Haenning außerdem mit Blues, Jazz, Musical im Repertoire nach Neumünster.

Neumünster | Die Musiklegende aus Dänemark, Gitte Haenning, kommt in den Norden. Am Sonnabend, 4. September, tritt sie unter dem Motto „Gitte Hænning & Band: Live 2021!“ ab 20 Uhr in Neumünster in der Stadthalle am Kleinflecken auf. Lieblingslieder werden präsentiert Auch an diesem Abend wird die Künstlerin wieder eine Vielzahl ihrer speziellen Lieblingslied...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.