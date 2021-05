AEG-Gelände am Berliner Platz : SPD fordert „autofreie Kita“ in der Innenstadt von Neumünster

Der Planungs- und Umweltausschuss stimmt fraktionsübergreifend dem Rahmenplan und Aufstellungsbeschluss zu. Neben Wohnungen soll auch eine Kita entstehen. Für Kurt Feldmann-Jäger (SPD) könnte es ein Pilotprojekt sein.

Neumünster | Jetzt stehen alle Signale auf Grün: Einstimmig hat der Planungs- und Umweltausschuss sowohl den städtebaulichen Rahmenplan als auch den Bebauungsplan für das ehemalige AEG-Gelände am südlichen Berliner Platz abgesegnet. Die Kommunalpolitiker lobten fraktionsübergreifend die Pläne des Investors, der May & Co. Holding GmbH aus Itzehoe. Die würde gerne e...

