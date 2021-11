Warnung vor falschen Polizisten : Achtung: Welle von Schockanrufen in Neumünster

Zehn ältere Neumünsteraner wurden am Montagmorgen Opfer von Schockanrufern. Die Polizei warnt vor den Tricks der Betrüger.

Neumünster | Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei in Neumünster vor allem ältere Menschen vor dreisten Tätern, die ihnen mit Schockanrufen Angst einjagen wollen, um dann an die Ersparnisse zu kommen. So gehen die Täter vor: Allein am Montagmorgen wurden der Einsatzleistelle zehn ähnliche Taten gemeldet. Dabei wurden Senioren von falschen Polizeibeamten ang...

