A7 bei Neumünster : Betrunkener Fahrer auf der Autobahn wollte nicht anhalten

Sein seltsamer Fahrstil fiel anderen Verkehrsteilnehmern auf. Die Polizei beendete auf der A7 in Höhe Neumünster die Fahrt eines betrunkenen Mannes.

Neumünster | Ein Autofahrer war am Sonnabend erheblich alkoholisiert auf der Autobahn 7 unterwegs und konnte schließlich von der Polizei im Raum Neumünster gestoppt werden. Erst fuhr er in den Gegenverkehr, dann auf die A7 Der VW Golf fiel anderen Verkehrsteilnehmern am Sonnabend,16. Oktober, gegen 17.35 Uhr im Bereich Kaltenkirchen auf. Der Fahrer (58) war ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.