Neumünster : So spürte die Polizei das gestohlene Fahrrad einer Schülerin auf

Nur wenige Stunden brauchte die Polizei in Neumünster, um einer Schülerin ihr gestohlenes Rad wiederzubeschaffen. Ein 15-Jähriger hatte es geklaut.

Neumünster | Wenig Freude hatte ein junger Fahrraddieb am Montag in Neumünster an seiner Beute. Die Polizei kam dem Jugendlichen schnell auf die Schliche – und konnte das Rad der jungen Besitzerin zurückgeben. Die wiederum war sehr erleichtert. Das Mädchen kam traurig zur Polizei Wie Polizeisprecher Sönke Petersen mitteilte, kam gegen 13 Uhr ein 14-jähriges ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.