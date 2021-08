Polizei Neumünster : Diebstahl aus einem Lastwagen ging gründlich schief

Der Hinweis einer Zeugin machte drei Dieben in Neumünster einen Strich durch die Rechnung. Sie hatten gerade einen Laster am Sachsenring aufgebrochen. Ihre Flucht war schnell zu Ende.

Neumünster | Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zu Sonnabend dafür gesorgt, dass die Polizei in Neumünster drei Lkw-Aufbrecher festnehmen konnte. Gegen 3.45 Uhr hatte die Frau bemerkt, dass drei Männer gerade einen Lastwagen am Sachsenring aufbrachen und sofort die Polizei gerufen. Die Täter war schon geflohen Als die Ermittler am Tatort eintrafen, hat...

