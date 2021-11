Bahnhof Neumünster : Betrunkener Mann wurde gleich mehrfach gesucht

Zwei Betrunkene und zwei jungen Fahrraddiebe hielten am Wochenende die Bundespolizei am Bahnhof Neumünster in Atem – und sorgten für Ärger und Überraschungen.

Neumünster | Alkoholkonsum wurde einem Mann (31) am Bahnhof von Neumünster zum Verhängnis. Als Beamte der Bundespolizei ihn am Freitag mit immerhin 3,42 Promille Atemalkohol kontrollierten, stellten sie fest, dass gegen den Mann sage und schreibe 13 Aufenthaltsermittlungen von Staatsanwaltschaften vorlagen. Er wurde unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls, Bedro...

