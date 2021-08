Autobahn 7 : Kontrolle am Bordesholmer Dreieck: Raser fuhr fast doppelt so schnell wie erlaubt

Ein extrem schneller Raser ist der Polizei bei einer Kontrolle am Bordesholmer Dreieck auf der Autobahn 7 ins Netz gegangen. Jetzt wird es nicht nur teuer für den Mann.

Bordesholm | Der Polizei ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 7 am Bordesholmer Dreieck ein ganz besonders schneller Raser ins Netz gegangen. Der Mann fuhr an der Stelle fast doppelt so schnell wie erlaubt. Kontrolle in Fahrtrichtung Hamburg Laut Polizeisprecher Sönke Petersen überwacht die Polizei in dieser Woche im ganzen Land vermehrt die Geschwindi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.