Großfeuer an der Leinestraße : Darum gingen in Neumünster drei Sattelauflieger in Flammen auf

Nach dem Großfeuer im Industriegebiet Süd in Neumünster, bei dem am Freitag drei Sattelauflieger in Flammen aufgingen, geht die Polizei von einem Kurzschluss aus.

Neumünster | Nach dem Großfeuer auf dem Autohof im Industriegebiet Süd an der Leinestraße, bei dem drei Lkw-Auflieger in Flammen aufgingen, geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Offenbar gab es einen Kurzschluss. Gegen 16.45 Uhr war am Freitag, 5. November, ein Auflieger mit Elektroschrott in Brand geraten. Fahrer konnte die Zugmaschine retten Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.