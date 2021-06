Polizei sucht zwei Betroffene : Wo ist das Mädchen, das bei einem Unfall in Neumünster verletzt wurde?

Die Polizei in Neumünster sucht ein Mädchen, das bei einem Unfall in Tungendorf verletzt wurde sowie den Besitzer eines blauen Abschleppers, der am Kuhberg beschädigt wurde.

15. Juni 2021, 08:57 Uhr

Neumünster | Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht nach zwei Verkehrsunfällen nach den jeweiligen Betroffenen. Ein zirka zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstag, 10. Juni, gegen 19 Uhr im Stadtteil Tungendorf verletzt. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen war das Kind mit seinem Fahrrad auf der Wilhelminenstraße Richtung Hürsland unterwegs, als ein Autofahrer in gleicher Richtung an ihm vorbeifuhr. Im Rückspiegel sah der Fahrer, dass das Mädchen unmittelbar nach dem Überholen stürzte. Er drehte sofort um und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Es weinte stark und hatte eine Rötung am Arm. Zusammen mit einem weiteren Zeugen wollte der Autofahrer auf die Polizei warten. Das Mädchen hatte es aber eilig und fuhr davon, noch bevor die Beamten eintrafen. Das Mädchen dürfte rund zehn Jahre alt gewesen sein und hat lange blonde Haare.

Wo ist der blaue Abschlepper?

Bereits am Dienstag, 8. Juni, fuhr ein Audi Q5 gegen 9.10 Uhr am Kuhberg 34 beim Ausparken gegen ein anderes parkendes Fahrzeug. Bei dem beschädigten Wagen soll es sich um einen blauen Abschlepper, Sprinter-Klasse, handeln. Der Audi-Fahrer fuhr noch ein Stück Richtung Großflecken auf dem Kuhberg weiter, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Als er zum Unfallort zurückkehrte, war der blaue Abschlepper jedoch weitergefahren. Der Unfallverursacher meldete sein Missgeschick umgehend bei Polizei.

Der Verkehrsunfalldienst Neumünster sucht in beiden Fällen die Betroffenen und bittet sie, unter Tel. 04321-9451336 Kontakt aufzunehmen