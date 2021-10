Polizei sucht Zeugen : Wer hat den jungen Radler zu Fall gebracht?

Weil er einem Autofahrer ausweichen musste, stürzte ein junger Radler an der Ehndorfer Straße in Neumünster. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstag den Sturz eines Fahrradfahrers verursacht haben soll. Nach Auskunft der Polizei wurde am 19. Oktober gegen 7.30 Uhr ein 15-jähriger Radler verletzt, als er einem Wagen ausweichen musste. Das Auto kam aus einer Einfahrt Laut Polizeisprecher Sönke Petersen fuhr der Jugendliche ...

