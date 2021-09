Polizei sucht Zeugen : Brutaler Raub auf dem Großflecken in Neumünster

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Mann, der in der Innenstadt von Neumünster gerade eine Bäckerei belieferte, plötzlich geschlagen und beraubt. Die Polizei sucht jetzt den Täter und Zeugen.

von Dörte Moritzen

08. September 2021, 10:23 Uhr

Neumünster | Die Kriminalpolizei Neumünster sucht nach einem Räuber, der am frühen Dienstagmorgen einen Mann in der Innenstadt überfallen hat. Laut Polizeisprecher Kai Kröger war das 52-Jährige Opfer am 7. September gegen kurz nach 4 Uhr gerade damit beschäftigt, eine Bäckerei zu beliefern, als es plötzlich einen Schlag im Nacken verspürte. Der bislang unbekannte Täter griff nach dem Rucksack des Opfers und flüchtete damit Richtung Rencks Park.

Der Täter verschwand mit dem Rucksack

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Der Täter war verschwunden. Auch der Rucksack (grau, mit einem roten Wappen mit weißem Kreuz) konnte bislang nicht gefunden werden. Darin befanden sich unter anderem Bargeld und Dokumente des Opfers.

So sieht der Räuber aus:

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist zirka 20 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein helles Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster unter Tel. 04321/9450 zu melden.