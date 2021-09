Neumünster : Einbrecher kletterte über den Balkon: Wer sah den Mann mit dem Koffer?

Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Einbruch an der Plöner Straße nach Zeugen. Der Täter kam am helllichten Tag. Seine Beute packte er in einen gestohlenen Koffer.

von Dörte Moritzen

01. September 2021, 14:12 Uhr

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Einbrecher, der am Dienstag am helllichten Tag in eine Wohnung an der Plöner Straße 34 eingestiegen ist. Laut Polizei kletterte der Täter kurz nach 14 Uhr über die Balkonbrüstung, hebelte die Terrassentür auf und stieg so in die Wohnung ein, die im Erdgeschoss beziehungsweise Hochparterre des Mehrfamilienhauses liegt. Das Gebäude grenzt auch an die Haartallee.

Der Täter durchsuchte die Wohnung

Der Unbekannte durchsuchte die Räume, nahm sich einen Koffer und verstaute darin verschiedene Gegenstände. Dann verschwand er wieder über den Balkon. Insgesamt erbeutete er Wertsachen im niedrigen vierstelligen Bereich.

Eine Kamera nahm den Einbrecher auf – so sieht er aus:

Der Mann wurde bei dem Einbruch von einer Kamera aufgenommen. Anhand der Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass es sich bei dem Täter um einen Nordafrikaner gehandelt haben dürfte. Er ist zirka 25 Jahre alt, hat schwarze Haare und ist zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Adidas- Jacke mit Camouflage-Muster bekleidet. Außerdem trug er eine kurze hellblaue Jeanshose und dunkle Schuhe.

Hier können sich Zeugen melden

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Sie fragt: Wer hat am 31. August zwischen 14 und 14.15 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Plöner Straße / Haartallee machen können? Wer hat jemanden beobachtet, auf den die Beschreibung passt? Hinweise werden unter Tel. 04321-9450 entgegen genommen.