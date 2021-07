Unfall in Neumünster : Die Polizei sucht eine verletzte Radlerin aus Faldera

Nach einem Unfall an der Ecke Ehndorfer Straße/Augustenburger Straße sucht die Polizei Neumünster nach einer älteren Radlerin, die bei dem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt wurde.

Neumünster | Nach einem Unfall in Faldera sucht die Polizei Neumünster nach dem Opfer sowie Zeugen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Finja Rohde ereignete sich der Zusammenstoß zwischen einer Radlerin und einem Auto bereits am Dienstag gegen 11.35 Uhr an der Einmündung Ehndorfer Straße/Augustenburger Straße. Er übersah die Radlerin Der Fahrer eines Ford Tr...

