Polizei Neumünster : Wer hat den brutalen Angriff auf einen Radler im Faldera-Park gesehen?

Die Polizei in Neumünster sucht nach einem versuchten Raub Sonnabend kurz nach Mitternacht im Faldera-Park nach Zeugen.

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem Raubversuch im Faldera-Park nach Zeugen. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen mitteilte, ereignete sich die Tat am Sonnabend, 8. Mai, gegen 0.10 Uhr. Kurz nach Mitternacht fuhr ein Radler (40) durch den Park, als ihm dort sehr sechs Männer begegneten. Zwei der Unbekannten versperrten dem Radler plötzlich den We...

