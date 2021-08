Zeugen gesucht : Kind verletzt: Wer kennt den aggressiven Radler aus Bordesholm?

Der Mann verletzte an der Bahnhofstraße ein kleines Kind, beleidigte die Mutter und fuhr dann einfach weiter.

Dörte Moritzen

20. August 2021, 07:58 Uhr

Bordesholm | Die Polizei in Bordesholm sucht nach einem rücksichtslosen Radfahrer, der am Donnerstagnachmittag ein kleines Kind verletzt haben soll. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen ging eine Mutter gegen 16.25 Uhr mit ihrem dreijährigen Kind an der Hand auf dem gemeinsamen Geh-und Radweg an der Bahnhofsstraße in Richtung Kieler Straße. Dabei kam ihr plötzlich ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen, der ebenfalls den Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt nutzte.

Er beleidigte die Mutter

Auf Höhe der Hausnummer 84 touchierte der Radler beim Vorbeifahren das Kind und verletzte es an der Stirn. Nachdem er die Mutter noch durch das Zeigen des Mittelfingers beleidigt hatte, fuhr er einfach weiter.

So sieht der Mann aus:

Der Radfahrer ist zwischen 35 und 45 Jahre alt und hat eine schlanke Figur. Er hat schwarze, gewellte, schulterlange Haare und trug zur Tatzeit eine Sweatjacke und Jeanshose.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt unter Tel. 04322-96100 nach Zeugen oder Hinweisgebern.