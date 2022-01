Corona in Neumünster : Ein Zeichen gegen „Montagsspaziergänge“: Menschenkette wirbt weiter für Vertrauen und Gespräche

Die Menschenkette, die sich als Gegengewicht zu den sogenannten Montagsspaziergängen in Neumünster etabliert hat, soll auf jeden Fall bis Ende Februar stattfinden. Der Organisator sprach jetzt über die Hintergründe.

Neumünster | Die Menschenkette, die seit der zweiten Januarwoche auf dem Großflecken in Neumünster den sogenannten Montagsspaziergängern entgegentritt und damit ein Zeichen des Vertrauens in Politik und Wissenschaft in der Corona-Zeit setzen will, soll weitergehen. Pastor Wolfgang Miether, der das Treffen als Privatmann organisiert, hat bereits entsprechende Termi...

