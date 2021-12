Nach der Strafanzeige : Abwasserskandal in Neumünster: Auf diese Fragen will die Meierei Barmstedt keine Antwort geben

Seit Monaten steht das genossenschaftliche Unternehmen in Neumünster wegen zu hoher Abwassereinleitungen in der Kritik. Fragen beantwortet der Vorstand beharrlich nicht.

Neumünster | Seit mittlerweile über drei Jahren steht die Meierei Barmstedt in der Kritik. Schon seit 2018 soll das Unternehmen, das im Industriegebiet Süd das Milchtrockenwerk und die Käserei betreibt, die genehmigte Menge an Abwassereinleitungen laut Stadtverwaltung überschreiten – und zwar nicht unerheblich. So darf der Betreiber vertraglich verankert insgesamt...

