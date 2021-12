Schutz vor Corona : Impfpflicht für Pflegepersonal kommt in Neumünster gut an

Allerdings sprechen sich Vertreter von Pflegediensten auch für eine allgemeine Impfpflicht in der Bevölkerung aus und sehen ihre Branche zu Unrecht in den Vordergrund gestellt.

Neumünster | Jetzt steht es fest: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wird es in Deutschland eine Impfpflicht geben - allerdings begrenzt auf das Gesundheitspersonal. Ab dem 15. März gilt sie für Beschäftigte in Kliniken und Geburtshäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen, Pflegeheimen oder auch bei Rettungsdiensten und in der Pflege. Dort müssen Arbeitnehmer dann e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.