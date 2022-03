Polizeibericht aus Neumünster : Feuer in einer Wohnung: Die Holstenstraße ist gesperrt

Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Holstenstraße in der Innenstadt von Neumünster am Freitagvormittag gesperrt. Laut Polizei hat es dort in einem Schlafzimmer gebrannt.

Neumünster | Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist in Neumünster die Holstenstraße gesperrt. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen war am Freitag gegen 9.11 Uhr ein Brand im Schlafzimmer einer Wohnung ausgebrochen. Wenig später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Auch Menschen wurden verletzt Die Flammen sind mittlerweile bekämpft. Die Feuerwehr ist jed...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.