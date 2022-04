Interview der Woche : Dirk Ralfs: „Kunst lebt nicht nur von Anerkennung, sondern benötigt Umsätze“

Am 2. und 3. April feiert die „Holsten Art“ in der Holstenhalle Premiere. Courier-Reporter Rolf Ziehm unterhielt sich mit dem Erfinder der neuen Kunstmesse, Dirk Ralfs (63).

Neumünster | Dirk Ralfs (63) ist der Erfinder der neuen Kunstmesse „Holsten Art“, die erstmals am Wochenende 2. bis 3. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Holstenhalle in Neumünster stattfindet. Der Gartenstädter und frühere Dräger-Manager zeichnet seit seinem 20. Lebensjahr, seit neun Jahren intensiver, und war 2017 der Gründer der Künstlergruppe Kunst & Bünd...

